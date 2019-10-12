Яркие кадры с "Дожинок" в совместном проекте АТН и информационного агентства БелТА "Объективно"

Итак, три области уже отпраздновали фестиваль хлеборобов, впереди "Дожинки" в Могилевской, Гродненской и Гомельской областях. А рейтинг лидеров в уборке зерновых уже составлен. На первом месте - Минская область, больше всех намолотили зерна Несвижский и Дзержинский районы. В небольших городах и поселках тоже организовывают праздник для тружеников села: пекут караваи, устраивают концерты, проводят ярмарки и даже парады техники, которая работала в полях. Самые яркие кадры с "Дожинок" из разных уголков страны прямо сейчас в совместном проекте Агентства теленовостей и информационного агентства БелТА "Объективно".