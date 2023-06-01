"Яркие краски детства" - в подарок от минского Дворца детей и молодежи

Организаторы праздника подготовили для юных жителей столицы интерактив с аттракционами, игровыми зонами и угощениями. На площадке также устраивали квесты, танцы, шахматные поединки, конкурсы и викторины, аквагрим. Первый день лета задал ритм на все каникулы.