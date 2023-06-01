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"Яркие краски детства" - в подарок от минского Дворца детей и молодежи

Организаторы праздника подготовили для юных жителей столицы интерактив с аттракционами, игровыми зонами и угощениями. На площадке также устраивали квесты, танцы, шахматные поединки, конкурсы и викторины, аквагрим. Первый день лета задал ритм на все каникулы.

К марафону детства присоединились спасатели, дорожные милиционеры и специалисты Департамента охраны. Выставка техники и экипировки, мастер-класс по использованию огнетушителя. Все, чтобы лето было безопасным!


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