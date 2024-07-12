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Яркие моменты фестиваля в Будславе смотрите в проекте "Сила веры"
Яркие моменты фестиваля в Будславе в новой серии проекта "Сила веры". В первые дни июля этот древний белорусский городок превращается в духовную столицу. Там проходит форум, посвященный поклонению чудотворной иконе Матери Божьей Будславской- главной реликвии самой местности и всей Беларуси. А храм Успения Пресвятой Девы Марии, расположенный в агрогородке, давно стал местом особой силы веры, куда люди стекаются в течение всего года. Вот и нынешним летом здесь собрались паломники из разных уголков Беларуси - католики и представители других конфессий.
Репортаж из Будслава смотрите в пятницу, 12 июля, в 13:25 и в субботу, 13 июля, в 07:30 в эфире телеканала "Беларусь 3".
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