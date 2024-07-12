Яркие моменты фестиваля в Будславе смотрите в проекте "Сила веры"

Яркие моменты фестиваля в Будславе в новой серии проекта "Сила веры". В первые дни июля этот древний белорусский городок превращается в духовную столицу. Там проходит форум, посвященный поклонению чудотворной иконе Матери Божьей Будславской- главной реликвии самой местности и всей Беларуси. А храм Успения Пресвятой Девы Марии, расположенный в агрогородке, давно стал местом особой силы веры, куда люди стекаются в течение всего года. Вот и нынешним летом здесь собрались паломники из разных уголков Беларуси - католики и представители других конфессий.