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Яркие моменты масштабного молодежного форума "Беларусь - это мы"
О том, какой видят свою страну в будущем и какой вклад в ее развитие необходимо внести - рассуждает в эти дни и молодежь.В Гомеле проходит масштабный форум "Беларусь - это мы". Самая большая площадка областного центра - легкоатлетический манеж "Динамо" собрал сотни молодых людей - талантливых, активных и спортивных белорусов. Те, кому и предстоит строить будущее Беларуси, свои конкретные предложения представили в проектах и в открытом диалоге. Завершил форумный день большой концерт в манеже "Динамо". Самые яркие моменты собрала Анна Ковалева.
Сотни людей и десятки новых перспективных проектов. В Гомеле состоялся молодежный форум "Беларусь - это мы". Работа выставочных локаций, интерактивов, мастер-классы и игровые батлы. Здесь - наглядно обо всех самых ярких и важных для региона молодежных инициативах. Это - волонтерские движения, миротворческие проекты, студенческие отряды и многое другое.
Молодежь Гомельской области представила свои достижения на масштабной выставке форума
Татьяна Хацулева, волонтер (г. Гомель):
"В Гомельской области более 5 тысяч волонтеров. Вы знаете, волонтерство – это большая площадка, которая работает круглогодично на всех мероприятиях, форумах. Поэтому, я считаю, что для нас нет границ, а если мы слышим, что где-то нужна помощь - мы там!".
Программа форума объединила и современные молодежные направления, и самобытные белорусские традиции
Поэтому на память - аквагрим, снимки на фотозонах и символичные сувениры – все с национальным колоритом. О том, как молодежь будет в будущем строить независимость и успех своей страны, обсудили во время открытого диалога "Беларусь - это мы". На этот раз - в новом формате блиц-мнений. Молодые люди обменялись своими идеями. Площадка объединила не только юных лидеров, но и представителей местной власти и Национального собрания Беларуси.
Георгий Невдах, участник открытого диалога (г. Светлогорск):
"Моя инициатива - реставрация пляжей наших городских, в регионах. Это очень замечательно, что молодое поколение может быть услышано. Это важно! Молодежь - это же достояние, это те, на кого возлагаются надежды, те, кто будут дальше строить и развивать наше государство".
Участники форума высадили в областном центре молодые туи
К слову, такие форумы проходят во всех регионах. И в каждом со своей изюминкой. Так, в Гомеле в память о ярком событии его участники решили создать новую зеленую зону. Возле легкоатлетического манежа высадили более 20 молодых туй. И на каждую повязали ленты с пожеланиями и напутствиями своей стране.
Форумный день завершила большая концертная программа
Под сводами легкоатлетического манежа "Динамо" выступил золотой фонд Полесского региона: победители международных конкурсов и фестивалей. Через творчество сегодня каждый выразил свое желание строить будущее Беларуси: светлое, процветающее и мирное.
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