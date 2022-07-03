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Яркие моменты празднования Дня Независимости в Гомеле
Музыка, фестиваль народных ремесел и выставки-ярмарки. Праздничная атмосфера царит в городе над Сожем - на улицах развернулись концертные площадки и интерактивные зоны.Наш корреспондент Николай Скинтиян готов поделиться самыми яркими моментами праздника.
Мы находимся на площади Ленина - главной праздничной площадке города над Сожем. На протяжении всего дня здесь проходят концерты лучших творческих коллективов города. Самым ярким стал этнофестиваль "Жывуць рамёствы продкаў"
Здесь собрались лучшие мастера со всей области. Ремесленники демонстрируют исконные традиции своих регионов - от народных оберегов до уникальных рушников. Атмосфера праздника охватила весь город. Работают интерактивные зоны.
А начался праздник с масштабного шествия по центральной улице города. Колонна остановилась у мемориального комплекса на площади Труда. В память о тех, кто подарил нашей стране независимость, - цветы и искренние слова благодарности.
В 22:00 на площади Ленина состоится концерт симфонического оркестра "Культурный код". Финал праздника - общереспубликанская акция "Споем гимн вместе" и праздничный фейерверк.
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