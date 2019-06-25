Яркие снимки с церемонии открытия II Европейских игр в совместном проекте АТН и БелТА "Объективно"

Эти кадры, безусловно, вошли в золотую коллекцию спортивных фотокорреспондентов. Все, что попало в объектив с церемонии открытия II Европейских игр в Минске, уже можно назвать историей нашего спорта. Несколько фоторепортеров Белорусского телеграфного агентства трудились на стадионе "Динамо", чтобы ничего не упустить: эмоции зрителей, красочное шоу, парад атлетов и, конечно, чашу с "Пламенем мира". Прямо сейчас яркие снимки с церемонии открытия - в совместном проекте Агентства теленовостей и информационного агентства БелТА "Объективно".



Церемония закрытия II Европейских игр состоится на стадионе" Динамо" в воскресенье, 30 июня. И хотя большая часть билетов уже забронирована, они еще есть в продаже. Успейте приобрести! Церемония будет яркой и запоминающейся.