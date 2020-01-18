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Яркие события Могилевской области
Лучшие строители получили благодарности по итогам года. В Черикове торжественно открыто новое здание районной прокуратуры. И впервые общественности показан рыцарский меч, который считался потерянным, теперь он в золотом фонде Музея истории Могилева. Яркими событиями наполнена неделя для восточного региона страны. Сейчас узнаем более подробно.
Рассказывает Андрей Ястребов. Могилевская область сохранила положительную динамику в социально-экономическом развитии - таков главный итог года. И особенную роль сыграла строительная отрасль. Немало важных объектов в прошлом году открыто: новый корпус осиповичской больницы, роддом в Могилеве, к тому же восстановлен ряд путепроводов. Профессиональное мастерство строителей отмечено особенной благодарностью. Лучшие из лучших получили награды. Много прозвучало во время торжества и пожеланий плодотворной работы. Ведь планы - огромные. Например, свыше 350 000 квадратных метров жилья построить в регионе. А значит, около 6 000 семей станут новоселами. Плюс ряд важных социальных объектов.
В Черикове торжественно открыло двери новое здание районной прокуратуры
На двух этажах разместились уютные кабинеты, в том числе для приемов граждан. Новая мебель, оргтехника. Созданы комфортные условия и для посетителей с ограниченными возможностями.
Средневековый рыцарский меч XV - начала XVI столетий вернулся в Могилев
И впервые показан общественности. Его современная история началась более шести лет назад, когда на дне реки Вихра в Мстиславском районе были найдены кираса, шлем, фрагменты кольчуги, шпоры и другая амуниция. Все они попали в руки археологов. А вот меч бесследно исчез. Выяснилось: артефакт был вывезен за пределы Беларуси. А после перепродажи выставлен на аукцион в одной из европейских стран. Выкупить удалось благодаря меценатам, помощи министерств иностранных дел Беларуси и культуры, а также Таможенного комитета.
Итогом акции "Жизнь на ладони", инициатором которой выступил Белорусский союз женщин, стало вручение теплых подарков младенцам Могилевского роддома. В течение нескольких месяцев активисты своими руками вязали маленькие шапочки, жилетки, пледы. Из специальной шерстяной нити, без швов. Чтобы согреть ими детишек. К тому же легкое покалывание, как заверяют врачи, будет содействовать стимуляции организма новорожденных. Такая одежда будет согревать младенцев несколько месяцев.
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