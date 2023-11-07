Яркие впечатления и эмоции участников второго чемпионата по колке дров среди СМИ в проекте "Между прочим"

Сразу после выпуска новостей смотрите проект "Между прочим", посвященный второму чемпионату по колке дров среди журналистов, который приобрел статус международного. В состязаниях принимали участие 35 команд со всей страны более 200 человек. И нам особенно приятно, что команда ТВ Белтелерадиокомпании поднялась на первую ступеньку пьедестала в номинации "Эстафета". Настоящие эмоции от акул пера и топора в праздник 7 Ноября на "Беларусь 1".