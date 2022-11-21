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Яркие впечатления участниц I Республиканского форума тружениц села

На плечах участниц этого форума забота о том, чтобы была накормлена целая страна! В канун профессионального праздника работников АПК и перерабатывающей промышленности более 1000 тружениц села со всех регионов собрались в Минске с тем, чтобы поделиться опытом, увидеть культурные достопримечательности столицы, да и просто отдохнуть и набраться впечатлений.

Инициатива проведения I Республиканского форума принадлежит Белорусскому союзу женщин и вполне может перерасти в добрую традицию.

Первый рабочий день после важного и насыщенного уик-энда. Надежда Титова делится впечатлениями от поездки. В числе полусотни жительниц Витебской области работница совхоза им. Машерова представляла регион на первом форуме тружениц села. Признается: и подумать не могла, что станет участницей столь интересной встречи, ведь не руководитель, а рядовой сотрудник небольшого мясоперерабатывающего цеха. От этого еще приятнее: труд каждого важен и заметен.

Надежда Титова большую часть жизни провела в Мошканах. Компактный и удобный для жизни агрогородок - центр совхоза.

Совхоз им. Машерова - крупнейшее сельхозпредприятие Сенненского района. Выращивают хлеб, производят молоко и мясо. В хозяйстве трудятся 360 человек. Больше половины коллектива - это женщины.

I Республиканский форум тружениц села собрал участниц со всей Беларуси

Два дня, проведенные в столице, на I Республиканском форуме тружениц села дали женщинам второе дыхание. Такого внимания к своим персонам многие раньше и не чувствовали. Работа на земле затягивает - хлопоты круглый год. Среди участниц форума были и те, кто в столице впервые, не говоря уже о Большом театре оперы и балета или Национальном художественном музее.

Сильные эмоции вызвала поездка в Музей Великой Отечественной, а также в крипту храма-памятника Всех Святых.


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Животноводство - важная отрасль АПК страны

Участница форума Тамара Хлебопашева в сельском хозяйстве 16 лет. Ежегодно молочно-товарный комплекс "Воротынь", которым она руководит, прирастает на сотню здоровых телят. Это показатель качества работы специалистов.

Поставили себе задачу в начале года: от 0 до 3 месяцев телят довести килограмм привесов. Но мы достигли кило сто. И, кстати, у нас 100 % сохранность скота. Молока у нас идет в реализацию 10 тонн, жир 4,0.
Тамара Хлебопашева, начальник участка МТК филиала "Воротынь" ОАО "БЗТДиА"

Молоко здесь получают только экстра-класса. Планируют расширяться. Словом, было о чем рассказать коллегам по цеху на форуме в Минске.

Очень приятно, что наш сельский труд оценили. Хочется сказать большое спасибо за поздравления. За подарки, что нам вручили. И, когда такая поддержка и со стороны государства, приятно работать и хочется достигнуть еще большего.
Тамара Хлебопашева, начальник участка МТК филиала "Воротынь" ОАО "БЗТДиА"

Труженицы села заботятся о продовольственной безопасности нашей страны

Руководители хозяйств всегда на виду, а форум собрал тех, кто наравне со всеми создает тот самый фундамент продовольственной безопасности. Благодаря работе агронома, ветеринара, доярки, животновода и многих-многих других, Беларусь не только обеспечивает на 100 % внутренний рынок мясом и молочной продукцией, имеет возможность хорошо зарабатывать на экспорте.

Мероприятия прошло, форум состоялся, теперь уже можно говорить о том, что он получился. Это заметно по отзывам, которые мы получаем. Женщины пишут, что они в восторге и присылают во всевозможные мессенджеры сообщения с благодарностью. Это значит, что то, что мы делали, пошло на пользу. И мы говорим о том, что этот форум уже может стать традиционным форумом. Важно то, что это были обычные труженицы села, простые люди. Они вернулись на свои места к себе и делятся впечатлениями, фотографиями и тем, как это все было. Важно то, что они говорят, важна их обратная связь и обратная реакция.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин

А значит, впереди новые встречи - такие важные для тех, кто в поле, на фермах, в цехах делает нашу страну богаче.

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