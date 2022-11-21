Яркие впечатления участниц I Республиканского форума тружениц села

Мероприятия прошло, форум состоялся, теперь уже можно говорить о том, что он получился. Это заметно по отзывам, которые мы получаем. Женщины пишут, что они в восторге и присылают во всевозможные мессенджеры сообщения с благодарностью. Это значит, что то, что мы делали, пошло на пользу. И мы говорим о том, что этот форум уже может стать традиционным форумом. Важно то, что это были обычные труженицы села, простые люди. Они вернулись на свои места к себе и делятся впечатлениями, фотографиями и тем, как это все было. Важно то, что они говорят, важна их обратная связь и обратная реакция.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин