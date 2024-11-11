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Яркий бал состоялся в Витебской областной филармонии
Представителей серебряного и золотого возраста пригласили на бал в Витебскую областную филармонию. Красочное мероприятие стало частью акции "От всей души", которая проходит по всей Беларуси. В танце закружились более ста жителей со всего северного региона страны. Дресс-код для женщин - платье в пол, а для мужчин - галстук-бабочка.
Молодежные коллективы подготовили для участников бала вокальные и танцевальные номера, также в программе были традиционные рождественские забавы, знакомые не одному поколению.
Марафон добрых дел продлится до 15 января.
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