Яркий бал состоялся в Витебской областной филармонии

Представителей серебряного и золотого возраста пригласили на бал в Витебскую областную филармонию. Красочное мероприятие стало частью акции "От всей души", которая проходит по всей Беларуси. В танце закружились более ста жителей со всего северного региона страны. Дресс-код для женщин - платье в пол, а для мужчин - галстук-бабочка.