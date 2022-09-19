Яркий аккорд отдыха детей из Донбасса в Беларуси - интерактивная площадка и разговоры по душам

Яркий аккорд двухнедельного отдыха в Беларуси. Сегодня лагерь "Дубрава", где отдыхают 350 ребят из Донбасса, стал интерактивной площадкой: с техникой и экипировкой МЧС, МВД. Нашлось место и разговорам по душам. Алексей Талай, чей фонд сыграл важную роль в организации визита детей из наиболее пострадавших от боевых действий регионов в Беларусь, там один из самых ожидаемых гостей. О чем говорили и какие впечатления о Беларуси дети увезут домой - узнавала Юлия Алферова.

В гостях хорошо, а дома... Хочется продолжить поговорку по классике "а дома лучше", но пока дома летают снаряды, частенько приходится прятаться в подвале. Такое детство у детей Луганска, Донецка, Горловки. В Беларуси, признаются, получилось отвлечься, но не забыть, поэтому и воспоминания так эмоциональны.

Как остро о том, "что дома". Девятилетняя Маша скучает по сестре и папе, но слезы вовсе не от этого. От бесконечных взрывов устали не только взрослые. Даже мирные сирены сначала вызывают страх, а только потом интерес.

Дети сказали, смотрите, здесь тихо, не стреляют! Не могли первое время понять, почему дети активные. Здесь много мероприятий, дети отдыхают морально. Ольга Корнейчук, сопровождающая детей из ДНР

Беларусь снова та мирная площадка, которая принимает, а когда это касается детей - и развлекает, с должным гостеприимством. Изначально отдых планировали для одной смены, когда поняли, что можем больше - предложили три, для тысячи ребят. Чегодня рады малому - воде, свету и тишине.

Ольга Волкова, директор Донецкой организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины": Они приехали и рады, что спят не в ваннах, что уже обыденно. Дети рады воде. Вот наша реальность в Донбассе - недавно буквально за 15 минут погибло 15 человек - снаряд прилетел в магазин, трупы раскидало на 200 метров. Это наша реальность, а вот это - наша сказка. Ольга Корнейчук, сопровождающая детей из ДНР

21 сентября завершается первая смена для детей из Донбасса

Крупнейшая гуманитарная акция по приему детей Донбасса на белорусской земле - результат взаимодействия ОАО "Беларуськалий" и фонда Алексея Талая с активистами Донбасса. Паралимпийца и сегодня ждали больше остальных, многие оставили развлечения, чтобы узнать, как стать сильнее морально. И, конечно, поблагодарить!

Спасибо - в этих детских объятиях и слезах - говорят от счастья и возможности выдохнуть, хоть на чуток.





Алексей Талай, паралимпиец: Увидеть глаза этих детей дорогого стоит. Передать добрые слова и пожелания от белорусов. В едином порыве мы смогли реализовать это вместе с поддержкой главы государства, госсекретаря. И на высшем уровне в России была поддержка оказана. Здесь праздник жизни, нашего единства, нашего славянского мира. И дети говорят об этом. Ольга Корнейчук, сопровождающая детей из ДНР

День эмоциональный (в хорошем смысле этого слова) для каждого ребенка: кто-то на отдыхе в Беларуси определился и с будущей профессией.

15 дней не похожих один на другой, где есть место творчеству, спорту, интеллектуальным состязаниям, интересным встречам и дружбе. Ее обещают сохранить и после отъезда.