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Яркий брючный костюм - оригинальный способ обратить на себя внимание
Антиобраз
Это вполне распространенный образ и в нем нет больших ошибок. Яркий брючный костюм часто комплектуют базовой футболкой, маленькой сумочкой через плечо и лаконичной обувью. Но этот образ быстро приедается и окружающим, и самой себе. Но мы всегда можем разбить костюм и носить жакет и брюки по отдельности.
Что в тренде?
Брючный костюм-двойка яркой расцветки – это оригинальный способ обратить на себя внимание окружающих и при этом не лишать себя комфорта и респектабельности.
Важно выбрать стильный фасон – с оверсайз-жакетом и актуальными брюками. А еще важнее не прогадать с цветом: он должен быть в гармонии с оттенком кожи, глаз, волос.
И не стесняйтесь использовать элементы костюма в самостоятельных образах. Так вы значительно расширите возможности своего гардероба.
Трендовый образ №1
Жакет создан не только для работы и деловых встреч. Он пригодится и для романтического образа. Белое платье-миди, босоножки на изящном каблуке и шелковый платок в волосах. Все выглядит очень органично. А маленькая сумочка контрастного фиолетового цвета подчеркивает красоту сочного травяного жакета. Женственности и интриги добавляют солнечные очки "кошачий глаз". В таком виде можно в кино, на встречу с подружками и на свидание.
Трендовый образ №2
А этот богемный образ для очень творческих личностей. Он сложный и многослойный. Костюмные брюки дополняем блузой с воланом на одно плечо, а также мягким вязаным кардиганом модного мятного оттенка. Асимметрия и открытые плечи в тренде. Кардиган носим необычно: под ремень, в полуспущенном виде. Маленькая сумочка с бисером, шелковый шарф на шее пересекаются в цвете и добавляют нотку ретро. За изящность отвечают босоножки на каблуке. За актуальность - темные очки и крупная золотая подвеска. Кажется, перед нами художница, поэтесса или как минимум чья-то муза.
Модные выводы
Стандартный безопасный вариант: сочетать яркий брючный костюм с базовой футболкой и маленькой сумочкой кросс-боди.
Отличная идея: дополнить жакет насыщенного травяного оттенка белым платьем, шелковым платком в волосах и контрастной фиолетовой сумочкой.
Брюки от костюма мы использовали в оригинальном многослойном луке: с асимметричным топом, мягким кардиганом под пояс, крупной подвеской и шелковым шарфом.
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