Яркий дипломат и настоящий патриот. В Минске простились с Владимиром Макеем

Конечно, это большое горе. Для меня лично это большое потрясение. С Владимиром Владимировичем, знаете, много лет работали, еще вот в этом здании, когда он был главой Администрации и помощником Президента. Всегда, знаете, помимо общих дел, государственных дел он нам всем дарил такой кусочек позитива, здравомыслия такого, делился этим, но вот сгорел человек. Быстро как-то, очень неожиданно, поэтому это большая утрата чисто по-человечески и, конечно, жалко потерять такого государственного деятеля. Это личность, которая навсегда войдет в историю нашей страны.

Станислав Зась, Генеральный секретарь ОДКБ