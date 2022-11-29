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Яркий дипломат и настоящий патриот. В Минске простились с Владимиром Макеем
Человек, который посвятил свою жизнь служению Родине. В Минске состоялась церемония прощания с главой внешнеполитического ведомства Беларуси. Отдать дань памяти и уважения Владимиру Макею собрались несколько тысяч человек. Люди с цветами начали собираться у Дома офицеров задолго до начала официальной церемонии. Колонна из белорусов, государственных деятелей и дипломатов из разных стран растянулась на сотни метров. Владимир Макей запомнился всем своей твердой позицией в отстаивании интересов Беларуси на международной арене. Он был ярким дипломатом и настоящим патриотом своей страны. Подробности всюжете.
Владимир Макей олицетворяет собой все внешнеполитическое ведомство страны. Ведомство, в котором мелочей не бывает. Уроженец простой белорусской глубинки ежедневно и кропотливо занимался продвижением интересов страны на международной арене. В день вступления в должность министра иностранных дел Владимир Макей четко определил критерии оценки белорусского дипломата.
Критерии белорусского дипломата
Критерий оценки любого сотрудника МИДа будет только один - его отношение к делу, его профессионализм, его преданность стране и жесточайшая дисциплина.
Жизнь в служении Родине
В должности главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей работал с августа 2012 года. На его жизненном пути было много высоких должностей. К каждой из них он подходил с огромной ответственностью. Владимир Макей не ходил на работу, он в буквальном смысле служил своей Родине.
У нас ненормированный рабочий день. Могут какие-то неожиданные вещи случаться и ночью, как это было в период пандемии, когда нам пришлось вывозить наших граждан, оказавшихся в сложных ситуациях. Поэтому там приходилось и ночью заниматься этими вопросами, поэтому нельзя сказать, что у нас там четко отрегулированный рабочий день.
Александр Лукашенко простился с Владимиром Макеем
Деятельность Владимира Макея всегда высоко ценилась в Беларуси. Одним из первых проститься с главой внешнеполитического ведомства пришел Александр Лукашенко. Венок от Президента и соболезнования родным.
Траурная церемония была переполнена атмосферой скорби об утрате. Коллеги Владимира Макея и те, кому довелось с ним работать, вспоминают его как ответственного, трудолюбивого и требовательного человека. Требовательного в первую очередь к себе.
Он был очень принципиальным человеком, требовательным. Эта требовательность начиналась с себя, но распространялась на всех коллег, на все Министерство иностранных дел. Это была конструктивная требовательность, которая вела к лучшим результатам деятельности и работы. В этой связи, вне всякого сомнения, как министр он выполнял системообразующую функцию и, по сути дела, заложил очень многие традиции, которые будут определять и лицо, и репутацию внешнеполитического ведомства на многие годы.
Министр Макей является очень большим другом китайского народа. При своей жизни он внес активный, большой вклад в развитие китайско-белорусских дружественных отношений.
Он был человеком, который понимал значение союзнических отношений с Россией, со странами ЕАЭС, Содружества. И вот тот баланс учета задач суверенной, независимой Беларуси и задач Союзного государства, наших отношений на фундаменте многолетней, многосотлетней истории - это был для него реальный фундамент, на котором он добивался результатов.
О личности и персональных качествах Владимира Макея многое говорит тот факт, что проститься с ним пришли коллеги из всех ведомств, в которых ему довелось работать.
Конечно, это большое горе. Для меня лично это большое потрясение. С Владимиром Владимировичем, знаете, много лет работали, еще вот в этом здании, когда он был главой Администрации и помощником Президента. Всегда, знаете, помимо общих дел, государственных дел он нам всем дарил такой кусочек позитива, здравомыслия такого, делился этим, но вот сгорел человек. Быстро как-то, очень неожиданно, поэтому это большая утрата чисто по-человечески и, конечно, жалко потерять такого государственного деятеля. Это личность, которая навсегда войдет в историю нашей страны.
На страже интересов Беларуси
Четкую гражданскую позицию и человечность вспоминают в первую очередь те, кому доводилось общаться и сотрудничать с Владимиром Макеем.
Владимир Владимирович всегда очень тонко чувствовал все направления международного сотрудничества. Очень четко понимал те задачи, которые стоят и, безусловно, всегда оказывалась очень серьезная поддержка. Хотел бы отметить, что помимо высочайшего уровня дипломата, Владимир Владимирович был настоящим человеком, добрым, который отзывался на все просьбы. Это очень важно, мы всегда это очень ценили. Для нас это, конечно, очень тяжелая утрата, большая боль.
Конечно, это очень большая утрата для Республики Беларусь, для всех нас. Это был настоящий патриот своей Родины. Вся его любовь выражена в словах "люблю Беларусь". По-моему, добавить здесь и нечего. Соболезнования близким, друзьям, знакомым.
Этот человек всегда был на страже всех интересов нашей страны. Это патриот Беларуси, с ним всегда было легко обсуждать какие-то вопросы, где надо была помощь и поддержка, чтобы отстоять интересы, нужна была поддержка МИДа и просто его гражданская позиция. Это большая утрата для нашей страны. Ушел патриот Беларуси. Мы скорбим.
Похороны главы МИД прошли с воинскими почестями на Восточном кладбище в Минске. Владимир Макей навсегда войдет в историю Беларуси как профессионал мирового уровня и патриот страны, до последнего отстаивающий ее интересы на международной арене.
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