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Яркий и цветущий Минск. Какое растение продлит весну в столице?

Улицы Минска украсят 1,5 млн цветов. Выращивают их в столичном парниково-тепличном комбинате. Ежегодно самые востребованные в сезон бегонии. Долгий период цветения и яркие оттенки делают их фаворитами у специалистов "Зеленстроя". В этом году здесь высадили почти полмиллиона этих нежных растений. Ими оформят дорожные откосы и клумбы по всему Минску. Новинкой этого года станут плющи. А еще во многих кашпо можно будет увидеть веребейник монетчатый - растение с длинными красивыми отводками. Оно устойчиво к холоду, жаре и засухе.

Флористическое убранство Минска планируют завершить в середине июня. Уже высажено более 250 тыс. однолетников и 5,5 тыс. роз. В каждом районе появится новое вертикальное цветочное оформление.

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