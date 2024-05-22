Яркий и цветущий Минск. Какое растение продлит весну в столице?

Улицы Минска украсят 1,5 млн цветов. Выращивают их в столичном парниково-тепличном комбинате. Ежегодно самые востребованные в сезон бегонии. Долгий период цветения и яркие оттенки делают их фаворитами у специалистов "Зеленстроя". В этом году здесь высадили почти полмиллиона этих нежных растений. Ими оформят дорожные откосы и клумбы по всему Минску. Новинкой этого года станут плющи. А еще во многих кашпо можно будет увидеть веребейник монетчатый - растение с длинными красивыми отводками. Оно устойчиво к холоду, жаре и засухе.