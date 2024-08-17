Яркий концерт с участием 500 артистов - фестиваль "Зов Полесья" в Национальном парке "Припятский" готов удивлять и радовать гостей

Упор сделан на обряды, которые носят наименование нематериально историко-культурного наследия в Республики Беларусь. Т.е. достаточно обширная история, такое народное полотно народных праздников, которые нам известны, всеми нами любимы. Но я как режиссер считаю, что это будет ярко, красочно, и самое главное - запоминающе.

Александр Бондаренко, главный режиссер Международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья"