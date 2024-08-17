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Яркий концерт с участием 500 артистов - фестиваль "Зов Полесья" в Национальном парке "Припятский" готов удивлять и радовать гостей

В Национальном парке "Припятский" все готово к Международному фестивалю этнокультурных традиций "Зов Полесья".

Сегодня масштабный праздник в восьмой раз встречает гостей в агрогородке Лясковичи. В этом году в основе режиссерской концепции - традиции палешуков. Сегодня гостей ждут аутентичные дворики, выступления фольклорных ансамблей и танцы, ремесленные ярмарки и мастер-классы, угощения и дегустации, тематические фотозоны.


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Упор сделан на обряды, которые носят наименование нематериально историко-культурного наследия в Республики Беларусь. Т.е. достаточно обширная история, такое народное полотно народных праздников, которые нам известны, всеми нами любимы. Но я как режиссер считаю, что это будет ярко, красочно, и самое главное - запоминающе.
Александр Бондаренко, главный режиссер Международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья"


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В самом парке "Припятский" будут организованы водные экскурсии, прогулки на теплоходах. В ожидании своих посетителей - сафари-парк и контактный мини-зоопарк.
Юрий Апанович, гендиректор Национального парка "Припятский"

Центральное событие фестиваля - яркий концерт с участием 500 артистов - "Полесский край - на земле рай". Белтелерадиокомпания будет проводить его съемки, ителеверсию можно увидеть на 25 августа на "Беларусь 3".

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