Ярко и красочно - как встречали Новый год жители и гости столицы

Столица встретила Новый год в сияющих огнях и волшебном настроении. Кто-то в кругу семьи или в гостях, а кто-то - на главной елке страны в центре Минска.

В программе были ретро-хиты от белорусских музыкантов, рождественская ярмарка и праздничная атмосфера. Что загадали белорусы в новогоднюю ночь - по секрету рассказала Карина Гуревич.

Все желания обязательно сбудутся, если загадывать их в новогоднюю ночь. А она выдалась поистине волшебной. В Минске у главной елки страны царила настоящая феерия: хороводы, песни, улыбки и поздравления. И все, конечно же, ждали новогоднее обращение Президента. Здесь же отсчитывали секунды до 2024 года.

Этой ночью каждый благодарит уходящий год и, конечно же, озвучивает свои мечты и ожидания от 2024.

Не менее грандиозно прошел новогодний опен-эйр у Дворца спорта. На сцене зрителей удивляли белорусские артисты, звучали как современные новогодние хиты, так и вечная классика.

А за вкус праздника отвечал "Калядны кірмаш". Белорусская, русская, армянская и узбекская кухни. А еще чай в самоварах, имбирные пряники, новогодние украшения и тематические сувениры.

Ольга Минибаева впервые встречала Новый год в белорусской столице вместе с друзьями. Всего несколько месяцев назад она переехала из Литвы в нашу страну и получила вид на жительство. Поразила здесь атмосфера, красота и люди. Цель на 2024-й - путешествовать по Беларуси.

Год Зеленого Деревянного Дракона щедро и шумно встречали во всех районах Минска, на каждой праздничной локации царила невероятная атмосфера.