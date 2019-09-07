Яркое шоу длиной в 3 километра! Брест празднует тысячелетие

То, что в Бресте есть на что посмотреть, не вызывает сомнений. Чего только стоит карнавальное шествие по случаю тысячелетия, которое прошло сегодня в центре города! Если так дело дальше пойдет, через энное количество лет брестский карнавал даст фору знаменитому карнавалу в Бразилии. Колонна с участниками растянулась более чем на 3 километра! Посмотреть на впечатляющее шоу пришли по меньшей мере 50 тысяч жителей и гостей города над Бугом. К слову, сейчас социальные сети в буквальном смысле разрываются от хештега Брест карнавальный. Вместе с участниками прошел весь яркий путь незабываемого карнавала и наш коллега Александр Лучонок.



Задумка карнавалом рассказать о тысячелетии города над Бугом нашла отклик у 50 тысяч зрителей. Каждый пытался выбрать ракурс получше еще до начала шествия, чтобы запечатлеть этот момент в своей личной истории. Брест сегодня зажигал по-крупному и с душой. Принарядился и преобразился до неузнаваемости.







Шумная и веселая процессия растянулась на три километра. Феи, словно живые, порхали в воздухе, звезды мировой эстрады от Фредди Меркьюри до Аллы Пугачевой исполняли золотые хиты, а охраняли их рыцари и викинги. Не обошлось и без волшебников из Хогвартса - Гарри Поттер, словно по взмаху палочки, придавал всему действию магическую силу.



Под барабанную дробь колонны стартовали из трех разных точек и соединились в единое целое. Артисты, танцоры на передвижных платформах - больше 3 тысяч человек примерили разные роли и образы.



Брестский карнавал впервые в этом году в прямом смысле слова вышел еще и на международный уровень. Приехали гости из России, Польши, Казахстана и Молдовы.







Кстати, в параде приняли участие оркестры. Это был своего рода марафон музыки, который продолжится и завтра.



На самом празднике зрители вдохновлялись и восторгались не даже столько этим культурным событием, сколько, тем, что живут в таком нарядном городе. Пешеходный марафон завершило театрализованное представление, где участники в необычном формате рассказали зрителям об истории города на Бугом. Города, которому тысяча лет и который с каждым годом становится только моложе.



