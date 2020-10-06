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Ярмарка "Город мастеров" открылась в Минске
Ярмарка "Город мастеров" открылась в Минске 26 сентября и будет работать по 18 октября. Она проходит в Комаровском сквере. 30 предприятий и организаций представили широкий ассортимент продукции. Прежде всего это различные непродовольственные товары, сувениры, а также чай, сыры, кондитерские и хлебобулочные изделия, продукция пчеловодства и многое-многое другое.
Разнообразный выбор изделий предложат посетителям ремесленники из Минска и других регионов страны, в том числе изделия ручной работы из дерева, кожи, тканей, товары народного творчества, натуральную косметику.
В фуд-зоне посетители ярмарки смогут отведать блюда разных национальных кухонь: белорусской, русской, армянской и других. Будут драники, шашлыки, шаурма, хачапури, разнообразные горячие закуски. Из развлечений в программе ярмарки значатся луна-парк с современными аттракционами, катание на пони, шоу самоваров, фотозона.
Ярмарка работает ежедневно с 10 до 20 часов. Обязательно приходите!
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