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Ярмарка вакансий для школьников на летние каникулы
Как провести летние каникулы с пользой и при этом заработать. Об этом столичным школьникам рассказали во Дворце детей и молодежи "Золак" в Минске. Ярмарку вакансий посетили более 200 учащихся. Организаторы мероприятия подробно остановились на том, кто из работодателей готов принять юношей и девушек на сезонную работу и какие документы нужны для трудоустройства. К слову, некоторые из ребят уже имели подобный опыт и потому пришли поинтересоваться о свободных вакансиях на предстоящее лето.
Дмитрий Мелешко, замначальника УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома:
С 1 мая стартовала ежегодная Республиканская межведомственная программа "Забота". В этой связи нами совместно с заинтересованными с Комитетом по труду, занятости и соцзащите организовано подобное мероприятие с несовершеннолетними, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. В рамках мероприятия детям расскажут, как и где можно заработать денежные средства летом. Возможно, кто-то из ребят найдет себе заработок и сможет осуществить свою мечту.
Профилактика преступлений среди молодежи
Во время мероприятия ребятам показали видеоролики, направленные на профилактику наркомании среди молодежи, а также рассказали о проведении мероприятий по противодействию сексуальному насилию над детьми.
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