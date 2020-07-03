Ярмарка "Зроблена ў Беларусі" объединила ремесленников и представителей производств легкой промышленности и продовольствия

Минск шумел и гулял весь день. Самая народная площадка - у Дворца спорта.



Колоритная ярмарка "Зроблена ў Беларусі" объединила ремесленников и представителей лучших производств легкой промышленности и продовольствия.



Получилась своего рода презентация брендов Беларуси. Можно было обновить гардероб, открыть для себя гастрономические новинки или на один день стать мастером по дереву - и все это под музыкальное сопровождение.



На сцене с самого утра праздничное настроение создавали артисты. Там работала наша съемочная группа - у Юлии Токарь самые яркие кадры.



Задорно, искренне, а главное, от души любительские и заслуженные коллективы страны с самого утра задавали праздничный тон этому дню и площадку у Дворца спорта превратили в большой оупен-эйр. Центр столицы стал и центром народных гуляний. По обе стороны от сцены - фуд-корты. Здесь предлагали отведать блюда национальной кухни - от крафтового мороженого василькового цвета до самого большого драника.







А еще здесь можно было попробовать целебный чай из раритетного самовара на углях. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какие белорусские травы завариваете?



Не просто попробовать - сделать самим и оставить на память. В городе мастеров ремесленники давали мастер-классы и удивляли своими изделиями. В предметы искусства они превращали самые разные материалы: глину, соломку, дерево.



Вообще, щедрая ярмарка "Зроблена ў Беларусі” - это еще и презентация наших брендов. Здесь и коллекции одежды из натуральных материалов, и кожаные изделия из отечественного сырья.







Такой яркий праздник, безусловно, заслуга самих белорусов. Познакомиться с талантливыми мастерами и пополнить свою домашнюю коллекцию сувениров можно будет на ярмарке и в выходные.



