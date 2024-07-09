Ярмарки по продаже школьных товаров в Минской области стартуют 10 августа

С 10 августа в Минской области стартуют ярмарки по продаже товаров школьного ассортимента, пишет БЕЛТА.



Жителям центрального региона предложат канцелярию, бумажно-беловые товары, печатные издания, одежду делового стиля и обувь, в том числе с распродажами по сниженным ценам, выставками-продажами и демонстрацией моделей.



В Борисове ярмарка пройдет 10 августа с участием организаций Березинского, Борисовского, Крупского, Логойского, Минского, Пуховичского, Смолевичского, Червенского районов, г. Жодино.



В тот же день ярмарочная торговля товарами школьного ассортимента развернется и в Молодечно с участием организаций Вилейского, Воложинского, Логойского, Молодечненского, Мядельского районов.



На 17 августа запланированы ярмарки в Слуцке и Солигорске с участием организаций Клецкого, Копыльского, Любанского, Несвижского, Слуцкого, Солигорского, Стародорожского, Столбцовского, Узденского, а также Дзержинского районов.



Позже, 24 августа, покупателей ждут на ярмарке в Жодино (с участием организаций Березинского, Дзержинского, Крупского, Логойского, Минского, Пуховичского, Смолевичского, Червенского районов, г. Жодино), а также в аг. Лесной (с участием организаций Борисовского, Логойского, Солигорского, Смолевичского, Минского районов, г. Жодино).



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