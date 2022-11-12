Ярмарки, выставка сельхозтехники и чествование передовиков. "Дожинки-2022" в Добруше собрали тысячи гостей

Итоги сельскохозяйственного года подводят белорусские аграрии. Субботний день уже по доброй осенней традиции отмечен праздником областных "Дожинок". Сегодня их отметили в Гомельском и Витебском регионах. Практически рекордный урожай этого года на уровне 11 тысяч тонн придает уверенности в завтрашнем дне - будем с хлебом!

На фоне мирового продовольственного кризиса некогда громогласные инсинуации, мол, зачем выращивать свое и вкладываться в сельское хозяйство как-то сами собой растворились, сошли на нет. Сегодня очевидно: без продовольственной безопасности не может быть и речи о безопасности в других сферах и, как следствие, едва ли возможно говорить о суверенитете и независимости страны.

Кстати, сегодняшний день в этом смысле не лишен определенного символизма, потому как подытоживает дожиночный марафон, стартовавший именно в День народного единства.