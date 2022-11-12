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Ярмарки, выставка сельхозтехники и чествование передовиков. "Дожинки-2022" в Добруше собрали тысячи гостей
Итоги сельскохозяйственного года подводят белорусские аграрии. Субботний день уже по доброй осенней традиции отмечен праздником областных "Дожинок". Сегодня их отметили в Гомельском и Витебском регионах. Практически рекордный урожай этого года на уровне 11 тысяч тонн придает уверенности в завтрашнем дне - будем с хлебом!
На фоне мирового продовольственного кризиса некогда громогласные инсинуации, мол, зачем выращивать свое и вкладываться в сельское хозяйство как-то сами собой растворились, сошли на нет. Сегодня очевидно: без продовольственной безопасности не может быть и речи о безопасности в других сферах и, как следствие, едва ли возможно говорить о суверенитете и независимости страны.
Кстати, сегодняшний день в этом смысле не лишен определенного символизма, потому как подытоживает дожиночный марафон, стартовавший именно в День народного единства.
Итак, мы отправляемся в столицу областных "Дожинок" Гомельской области - Добруш. Там сегодня собрались тысячи гостей из разных уголков страны, и, конечно же, главные герои дня - хлеборобы. В центре внимания - успехи и достижения сельхозпредприятий. Каким выдался сезон-2022 для региона, узнал Николай Скинтиян (подробности в видео).
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