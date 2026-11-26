Заявления Александра Лукашенко в интервью Le Point комментируют российские политологи. Президент Беларуси обозначил выгодные для Минска и Москвы подходы к построению новой системы европейской безопасности.

Алексей Ярошенко, политолог (Россия):

"Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко сделал ряд важных, точных и политически своевременных заявлений в интервью французской журналистке. Эти заявления отвечают как интересам и России, и Беларуси, так и интересам Союзного государства. Совершенно верные оценки даны перспективам, а точнее их отсутствию построения системы коллективной безопасности в Европе без России и Беларуси. Никакая новая архитектура безопасности в Европе без наших стран невозможна, это совершенно точно. Очень своевременно и точно Лукашенко отдал пас Владимиру Зеленскому. Это было политически гениально, когда он пригласил его в Москву на мирные переговоры. И Зеленский ухудшает свое положение, потому что на весь мир заявляет, что он отказывается от мирных переговоров, тем самым подтверждая свою сущность".

Телеверсию большого интервью Президента Беларуси французскому журналу Le Point смотрите на "Первом информационном" 26 ноября в 15:30.