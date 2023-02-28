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Ярошенко: В "Великом камне" зарегистрировано 107 резидентов
По прогнозам, к 2025 году резидентов в индустриальном парке "Великий камень" будет не менее 170, а общее количество работающих составит около 5 тыс. человек. На данный момент количество резидентов постоянно растет, в настоящее время их количество достигло 107, рассказал Александр Ярошенко.
"Осмелюсь напомнить, когда главы государств посещали наш проект (12 мая 2015 года), были приняты первых 7 резидентов, почти 8 лет назад. За это время мы привели 100 резидентов сверх заявленной цифры. У нас сформировались несколько крупных кластеров, кластеры в области машиностроения, в области информационно-коммуникационных услуг. Медицинская деятельность очень активным образом представлена нашими резидентами", - рассказал Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка.
Чем площадка привлекает инвесторов не только из Поднебесной? Что уже сделано, а что впереди - смотрите в полном интервью (видео).
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