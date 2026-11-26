Лидер молодежного движения "Искра" Белорусской партии "Белая Русь" Ярослав Давыденко оценил значение интервью Александра Лукашенко французскому изданию Le Point и рассказал о причинах двойной игры западных политиков.

По словам Давыденко, западный мейнстрим годами формировал однобокую подачу информации, особенно по украинскому конфликту. "Замалчивать позицию Минска и Москвы было как раз-таки очень важно для западных изданий", - отметил он. Однако социальная напряженность в Европе растет, и запрос на позицию Минска и Москвы становится все заметнее.

Эксперт указал, что отказ от российского газа вынудил европейцев покупать американский сжиженный газ в четыре раза дороже, что ударило по фермерам и социальным расходам. "Порог, на самом деле, близко. Это показывает недавно прошедшие парламентские выборы во многих европейских странах", - заявил Давыденко. Он подчеркнул, что Беларусь на этом фоне выглядит самой стабильной страной в европейском сообществе, а продление безвиза для граждан ЕС позволяет европейцам увидеть это напрямую.

Говоря о французском лидере Эммануэле Макроне, Давыденко назвал его и коллег "заложниками своей ситуации": годами они убеждали население, что с Минском и Москвой разговаривать бесполезно, а теперь вынуждены заявлять обратное. "Публично они все-таки не могут признать сейчас, что нужно учитывать интересы Минска как географического центра Европы", - сказал он.

По мнению Давыденко, Европа несет основное финансовое бремя по Украине, оплачивая американское оружие, тогда как США продвигают свои мирные инициативы, оставляя Европу в стороне. Это вызывает у европейцев обиду и стремление к стратегической автономии от Штатов.

Он также поддержал тезис о необходимости участия Европы в переговорах: "Европа должна присутствовать за столом переговоров как непосредственно подстрекательница, как виновная сторона, ответственная за кровопролитие". По его словам, именно там действиям европейцев по разжиганию конфликта будет дана конкретная международная правовая оценка.