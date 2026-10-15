В День германского единства, 3 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц поехал в Киев с военной помощью в виде 350 млн евро. Лояльное издание Bild назвало его даже "канцлером Украины".

Что значит поездка Мерца в Украину на фоне протестов немцев, настроенных против собственного канцлера, объяснил лидер молодежного движения "Искра" Белорусской партии "Белая Русь" Ярослав Давыденко в "Актуальном интервью".

"Это вполне ожидаемый политический маневр на фоне рекордно низких рейтингов Мерца (лишь 10 % немцев одобряют его действия). Это исторический минимум со времен начала статистических наблюдений за деятельностью канцлеров ФРГ. 78 % немцев вообще не считают, что он должен занимать должность канцлера ФРГ. Учитывая его активную внешнюю политику, его часто называют "канцлером иностранных дел" или "канцлером Украины" за большое внимание к украинскому вопросу и активную помощь", - отметил собеседник.

Ярослав Давыденко

Так, 88 % немцев не одобряют и действия Мерца во внешней и внутренней политике. И это очевидно - привезенные в Украину миллионы евро являются итогом сокращения социальных расходов на больничные социальные (медицинские) кассы в Германии - организации, распределяющие страховую помощь по медицинским и социальным показателям. К слову, каждый пятый евро в бюджете берется сейчас в Германии в долг. Общая помощь Украине по бюджету составляет 13 млрд евро.

"На этом фоне страдает политический блок ХДС/ХСС Германии. Активная нынешняя политика служит предлогом и ширмой для переключения внимания с проблем внутренней политики страны", - подчеркнул лидер молодежного движения "Искра" Белорусской партии "Белая Русь".

По мнению некоторых политологов, Мерц, возможно, поехал с большим денежным пакетом еще и потому, что понимает: с Зеленским можно договориться и получить какой-то откат. Ранее европейских политиков тоже ловили на распиле сотен миллионов евро, которые даже не доходили до Украины. А здесь вообще "уходящий" канцлер, которому нечего терять, а так хоть удастся на безбедную старость десятку-другую положить.

"Канцлер ФРГ пошел дальше - привез с собой 10 крупных предпринимателей в сфере обороны и энергетики, потому что, во-первых, для них Украина выступает большим рынком сбыта, а во-вторых, полигоном, где совершенствуют свои беспилотные системы и другое вооружение. Мерц привез с собой еще и представителей компаний, в которых когда-то работал сам. По сути, это метод лоббизма и коррупции. Кстати, Мерц открыто признавался, что видел социальные опросы, знает о настроениях в обществе, но не разделяет его настроения и считает, что Украине нужно помогать и дальше", - заключил Ярослав Давыденко.

Главное фото: РИА Новости