Ярослав Демиан: Благодатная почва для фашизма в нашем мире все еще существует

Парламент Словакии принял беспрецедентный закон - внес в Уголовный кодекс статью об осквернении памятников. Что вынудило общество это сделать, рассказал председатель Словацкого союза борцов-антифашистов Ярослав Демиан в "Актуальном интервью".

Поправки в законе предполагают увеличение наказания за осквернение и повреждение воинских могил, памятников, кладбищ. Того, по словам собеседника, требовала ситуация в Словакии ввиду учащения случаев повреждения памятных мест.

Однако рядом со словацким государством находятся страны, в которых разрушение советских памятников является чуть ли не государственной политикой. "Мы тесно сотрудничаем с организациями подобного характера в Чехии и Польше. Они имеют схожее мнение с нашим по поводу сноса памятников героям Второй мировой войны. Мы уверены в неприемлемости этого, и у нас есть возможности и влияние, чтобы рано или поздно подобные законы были также приняты в других странах", - сообщил председатель Словацкого союза борцов-антифашистов.

Сегодня стараются переписать историю, убрать подвиг советского народа, людей, бок о бок с советским народом старавшихся завоевать победу. "Почему так? От Великой Отечественной войны нас уже отделяет долгий период. И, к сожалению, все эти годы мы недостаточно уделяли внимания образованию, недостаточно рассказывали молодому поколению о тех исторических событиях в истории, недостаточно передали молодежи наследие отцов и дедов, сражавшихся в Великой Отечественной войне или в Словацком национальном восстании", - видит корень проблемы Ярослав Демиан.

Он предположил, что именно из-за этого молодым людям так легко "вертеть" историю, переписывать ее, искажать факты, позволять легкомысленно относиться к таким страшным вещам, как осквернение памятников. Гость интервью видит задачу Словацкого союза борцов-антифашистов в работе с молодежью, в донесении до нее правды военных событиях.

quote Хотим мы того или нет, но благодатная почва для фашизма в нашем мире все еще существует. Ярослав Демиан

"Есть люди, жаждущие его возрождения. Очень рад, что сегодня в Беларуси успешно продвигается процесс сохранения памяти, чтут память павших в Великой Отечественной войне, вспоминают героев вместе с детьми и молодым поколением", - завершил свою мысль Ярослав Демиан.

Главное фото: ТАСС