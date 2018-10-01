Октябрь начался с солнечной погоды. Ясно и почти без осадков будет сегодня и завтра в Минске и области. В отдельных районах возможны непродолжительные дожди. Температура воздуха днем от 12 до 17 градусов тепла, а ночи холодные - всего до 5 выше ноля. По югу возможны и заморозки до минус 3.