Яцек: Есть в Польше такая поговорка, что в мутной воде рыбка клюет

Польша была и как-то первой и до сих пор является главной структурой среди бывших соцстран влияния американских сил на политическую систему. Есть в Польше такая поговорка, что в мутной воде рыбка клюет. Специально и создают такие мутные организации, потому что есть определенное количество задач, которые западные руководители хотят реализовать в Польше, но не могут напрямую. Страны обязуются не влиять на внутренние дела другой страны. Но если бы напрямую финансировали вот такие действия против другой страны - нарушали бы существующую систему, юридическую систему, потому пытаются сделать это не до конца законно. В такую мутную сторону неизвестно кто, неизвестно как, неизвестно куда те деньги попадают, так что государство говорит нет, мы не нарушаем никаких своих обязательств.

Александр Яцек, политолог (Польша)

