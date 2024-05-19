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Яцек: Есть в Польше такая поговорка, что в мутной воде рыбка клюет
Говоря о создании позитивной повестки и проектов, нам важно помнить, что есть лагерь звездно-полосатого окраса, которому это все очень не нравится.
Страх, разруха и хаос - вот где чувствуют себя комфортно США. Для этого есть целая сеть агентов влияния в мире - это миллиардные траты.
Называют это красиво: "инициативы" и "независимые фонды". Все - за демократию. Среда обитания, в том числе и по соседству: Польша, Литва.
Это десятки фирм, фондов, НПО и НКО. Они устраивают политические шабаши, выпрашивают санкции, зарабатывают на грантах и донатах.
Есть одно и существенное но в этой истории. О котором и расскажет Екатерина Тихомирова.
Американская геополитика после Второй мировой войны шла и идет по принципу "печатай доллары и покупай агентов влияния". Это мягкое вторжение и подчинение. С виду вроде бы группка людей по интересам объединяется ради демократии, свободы и всего хорошего. Элегантным движением и теневым методом государственное финансирование становится негосударственным, а диссиденты на зарплате. Проводником мягкой силы на Восточную Европу - это, в том числе на нас, является вот эта страна. И именно здесь размножаются различные НПО, НКО, фонды и фирмы, где обучают, проводят тренинги, исследования, акции, здесь живут так называемые активисты. Это Польша.
Польша была и как-то первой и до сих пор является главной структурой среди бывших соцстран влияния американских сил на политическую систему. Есть в Польше такая поговорка, что в мутной воде рыбка клюет. Специально и создают такие мутные организации, потому что есть определенное количество задач, которые западные руководители хотят реализовать в Польше, но не могут напрямую. Страны обязуются не влиять на внутренние дела другой страны. Но если бы напрямую финансировали вот такие действия против другой страны - нарушали бы существующую систему, юридическую систему, потому пытаются сделать это не до конца законно. В такую мутную сторону неизвестно кто, неизвестно как, неизвестно куда те деньги попадают, так что государство говорит нет, мы не нарушаем никаких своих обязательств.
Что же это за мутные воды? Подробности в видео.
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