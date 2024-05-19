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Яцек: Есть в Польше такая поговорка, что в мутной воде рыбка клюет

Яцек: Есть в Польше такая поговорка, что в мутной воде рыбка клюет

Говоря о создании позитивной повестки и проектов, нам важно помнить, что есть лагерь звездно-полосатого окраса, которому это все очень не нравится.

Страх, разруха и хаос - вот где чувствуют себя комфортно США. Для этого есть целая сеть агентов влияния в мире - это миллиардные траты.

Называют это красиво: "инициативы" и "независимые фонды". Все - за демократию. Среда обитания, в том числе и по соседству: Польша, Литва.

Это десятки фирм, фондов, НПО и НКО. Они устраивают политические шабаши, выпрашивают санкции, зарабатывают на грантах и донатах.

Есть одно и существенное но в этой истории. О котором и расскажет Екатерина Тихомирова.

Американская геополитика после Второй мировой войны шла и идет по принципу "печатай доллары и покупай агентов влияния". Это мягкое вторжение и подчинение. С виду вроде бы группка людей по интересам объединяется ради демократии, свободы и всего хорошего. Элегантным движением и теневым методом государственное финансирование становится негосударственным, а диссиденты на зарплате. Проводником мягкой силы на Восточную Европу - это, в том числе на нас, является вот эта страна. И именно здесь размножаются различные НПО, НКО, фонды и фирмы, где обучают, проводят тренинги, исследования, акции, здесь живут так называемые активисты. Это Польша.

Польша была и как-то первой и до сих пор является главной структурой среди бывших соцстран влияния американских сил на политическую систему. Есть в Польше такая поговорка, что в мутной воде рыбка клюет. Специально и создают такие мутные организации, потому что есть определенное количество задач, которые западные руководители хотят реализовать в Польше, но не могут напрямую. Страны обязуются не влиять на внутренние дела другой страны. Но если бы напрямую финансировали вот такие действия против другой страны - нарушали бы существующую систему, юридическую систему, потому пытаются сделать это не до конца законно. В такую мутную сторону неизвестно кто, неизвестно как, неизвестно куда те деньги попадают, так что государство говорит нет, мы не нарушаем никаких своих обязательств.
Александр Яцек, политолог (Польша)

Что же это за мутные воды? Подробности в видео.

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