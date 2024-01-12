Яцек: Медиа в Польше играют большую роль в борьбе за власть

Александр Яцек,политолог, представитель общества "Польша - Восток": Вот это противостояние существует уже в Польше долгие годы. Правда, за последние 8 лет победа была за "ПиС", Качиньский в принципе рулил Польшей без обращения внимания на оппозицию. Сейчас эта повестка поменялась. Действительно "ПиС" очень трудно согласиться с этим, что они потеряли власть. Но с другой стороны, они предусмотрели это. И за последние годы они приняли много законов и организовали много предприятий, чтобы эту власть удерживать даже после проигрыша в выборах. И вот сейчас, чтобы им отобрать эту власть, чтобы забрать государственное медийное пространство, приходится Туску и новому правительству играть на грани права.