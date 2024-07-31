ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Яцек: Пока Польша и Украина не решат волынский вопрос - добрососедских отношений не будет

Конфликты на исторической почве между Украиной и Польшей неизбежны, так как вопрос трагедии в Волыни остается открытым.

Пока поляки вспоминают жертв украинских националистов, в "незалежной" культ одиозных Шухевича и Бандеры только растет. А официальная Варшава закрывает на это глаза. Таким мнением поделился польский политолог Александр Яцек.

Абсолютно остается нерешенной проблема с волынской резней, потому что до сих пор поляки, польские семьи не могут дождаться, чтобы сделать эксгумацию своих близких, не говоря уже о том, чтоб их похоронить. Мало того, эта проблема увеличивается, потому что сегодня мы все видим, что культ этих убийц Шухевича, Бандеры растет. Они становятся национальными героями в Украине. Это вообще по польским меркам недопустимо.
Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток"

"Потому и растет такое недовольство по отношению к Украине, украинским действиям в польском народе. Это, конечно, не до конца отражается в правящих элитах, потому что, надо сказать, они уже руководствуются совсем другими принципами. В принципе у них управление вообще вне, где-то там, за океаном. Они не до конца представляют интересы польского населения", - отметил Яцек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все