Яцек: Пока Польша и Украина не решат волынский вопрос - добрососедских отношений не будет

Абсолютно остается нерешенной проблема с волынской резней, потому что до сих пор поляки, польские семьи не могут дождаться, чтобы сделать эксгумацию своих близких, не говоря уже о том, чтоб их похоронить. Мало того, эта проблема увеличивается, потому что сегодня мы все видим, что культ этих убийц Шухевича, Бандеры растет. Они становятся национальными героями в Украине. Это вообще по польским меркам недопустимо.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток"

