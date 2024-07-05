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Яцек: Польша делает все, чтобы забыть подвиг советского солдата
Чем дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной, тем сильнее современные потомки тогдашних союзников СССР пытаются исказить и очернить ход истории. Похожая ситуация и в Польше. Официальная Варшава делает все, чтобы забыть подвиги советского народа и армии.
Из учебников исчезли те карты истории, на которых показывается, как поляки вместе с русскими освобождали Польшу. Все эти подвиги там исчезли. Если почитать сейчас учебник истории в Польше, то это Польша вместе с США где-то через Африку прошла на Берлин и победила во время Второй мировой войны. Там просто указываются военные события, которые в принципе никакого решения реально во время Второй мировой войны не внесли, но полностью опускается то, что две армии - польская и советская - вместе прошли с востока до Берлина. Это забывается. Забывается и то, что в принципе 1/4 Польши - это бывшие немецкие территории, которые Польша получила благодаря договору Сталина с западными странами в 1945 году. Об этом тоже уже все пытаются забыть. Так что меняется, конечно, официальный курс истории, и многие молодые поляки уже меняют свой подход к этим историческим событиям, к сожалению.
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