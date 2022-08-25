Яцек: Польша - это лидер разрушений

Если исторически посмотреть, то Польша - это лидер разрушений. 40 лет тому назад, в 80-х годах, Польша была лидером развала соцблока, в том числе Варшавского договора. И сейчас, спустя 40 лет, можно сказать, что Польша лидирует в развале Евросоюза. Сейчас из-за кризиса и инфляции в итоге доведет до того, что вместо украинцев, которые были дешевой рабочей силой, сами поляки будут дешевой рабочей силой, а помощь, которую Польша дает Украине, уже за этот год составила больше 10 млрд. Польша давно потеряла свою самостоятельность. Это влияние Вашингтона и других европейских стран. Так что мы разводим тут американскую политику в отношении Украины.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток"