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Яцек: Польша - это лидер разрушений
Польша полностью находится в зависимости от Соединенных Штатов. Это заявил польский политолог Александр Яцек.
Вашингтон диктует свои правила, и именно поэтому страна жертвует миллиарды долларов Украине, что приводит к кризисной ситуации в виде инфляции. А ведь страдает от этого население.
Если исторически посмотреть, то Польша - это лидер разрушений. 40 лет тому назад, в 80-х годах, Польша была лидером развала соцблока, в том числе Варшавского договора. И сейчас, спустя 40 лет, можно сказать, что Польша лидирует в развале Евросоюза. Сейчас из-за кризиса и инфляции в итоге доведет до того, что вместо украинцев, которые были дешевой рабочей силой, сами поляки будут дешевой рабочей силой, а помощь, которую Польша дает Украине, уже за этот год составила больше 10 млрд. Польша давно потеряла свою самостоятельность. Это влияние Вашингтона и других европейских стран. Так что мы разводим тут американскую политику в отношении Украины.
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