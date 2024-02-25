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Явка избирателей на выборах депутатов на 9:00 составила 43,64 % - ЦИК Беларуси

Явка избирателей на выборах депутатов на 9:00 составила 43,64 % - ЦИК Беларуси

25 февраля в Беларуси проходит единый день голосования. В информационном центре начинается пресс-конференция главы ЦИК Игоря Карпенко (прямое включение).

Явка избирателей на выборах депутатов на 9 часов утрасоставила 43,64 %. Об этом сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии.

В Брестской области - 46,33%,

в Витебской - 43,28%,

в Гомельской - 51,63%,

в Гродненской - 40,85%,

в Минской - 42,58%, в Могилевской - 54,72%,

в г. Минске - 31,08%

Следующая пресс-конференция запланирована на час дня.

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