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Явка избирателей на выборах депутатов на 9:00 составила 43,64 % - ЦИК Беларуси
25 февраля в Беларуси проходит единый день голосования. В информационном центре начинается пресс-конференция главы ЦИК Игоря Карпенко (прямое включение).
Явка избирателей на выборах депутатов на 9 часов утрасоставила 43,64 %. Об этом сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии.
В Брестской области - 46,33%,
в Витебской - 43,28%,
в Гомельской - 51,63%,
в Гродненской - 40,85%,
в Минской - 42,58%, в Могилевской - 54,72%,
в г. Минске - 31,08%
Следующая пресс-конференция запланирована на час дня.
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