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Явка избирателей по стране на 10:00 составила 45,33 %

Явка избирателей по стране на 10:00 составила 45,33 %

Явка избирателей на выборах Президента Республики Беларусь - 2020на 10:00 составила:

  • Гомельскаяобласть- 57,82%
  • Могилевскаяобласть- 53,87%
  • Брестскаяобласть- 40,49 %
  • Витебскаяобласть- 45,28%
  • Гродненскаяобласть- 42,47%
  • Минскаяобласть- 43,79%
  • Минск- 36,08%

Явка по стране составила 45,33 %

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