Белорусам небезразлично их будущее. Об этом говорит и то, что явка избирателей по стране традиционна высокая, и то, что люди знают своих кандидатов. А для того, чтобы проголосовать смог каждый белорус, избирательные участки были организованы даже в учреждениях, откуда людям не так просто и отлучиться. Например, в брестском роддоме сегодня свои голоса отдали почти 300 молодых мам. О том, как голосует страна - Юрий Шевчук.



Это самые юные помощники избирателей в стране. Некоторым малышам всего сутки. Их мамы уже сделали выбор в пользу семьи, а теперь выбирают, как сделать эту семью счастливой. В списке 267 женщин. Треть из них свой выбор сделала уже с самого утра, Те, кому пока рекомендован постельный режим, урны приносили прямо в палаты. И хоть молодые мамы озадачены своими хлопотами, явка на этом участке обычно составляет 100 процентов



Внимательное отношение сегодня и к избирателям преклонного возраста, одиноко проживающим в деревнях. Для них специально организовали голосование на дому. Старейший избиратель деревни Малое Залужье Минской области - 90-летняя Надежда Полегошко - с большим удовольствием ждала важных гостей.





В Могилевской области людям преклонного возраста и с ограниченными возможностями на избирательных участках помогали волонтеры.

Всего же в восточном регионе работает 739 участков. Например, на этом в архитектурно-строительном колледже место в парламенте оспаривают 8 кандидатов. В их числе педагоги, предприниматели и даже ученые. Так что определиться с выбором здесь избирателям было не так уже и просто.

С востока на запад страны. Активно сегодня люди голосовали и в Гродненском регионе. Белорусам не все равно, за кого отдавать свой голос. Ставка на профессионалов своего дела и людей, которым не безразлично будущее страны.

Эта школа в Витебске по посещаемости могла сравниться со знаменитым летним амфитеатром. В учебном заведении расположилось пять избирательных участков. В списках каждого не менее двух с половиной тысяч человек. Здесь голосуют жители густонаселенного микрорайона Билево. А это в основном молодые семьи. Поэтому, неудивительно, что большинство приходят с детьми.

Высокую явку избирателей в регионах, по мнению главы Администрации Президента обеспечила большая работа, которая была проведена накануне выборов: агитационные кампании были организованы во всех регионах. Кстати, сама Наталья Качанова отдала свой голос на участке 507 Старовиленского округа и поделилась с журналистами, какими видит будущих народных избранников. По мнению главы Администрации Президента, очень важно, чтобы депутаты постоянно встречались с людьми, проводили личные приемы и отвечали на волнующие граждан вопросы.

На участке 507 Старовиленского избирательного округа Минска свой выбор сделал и председатель Палаты представителей Национального собрания. Владимир Андрейченко пришел вместе с супругой.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В парламенте я бы хотел видеть профессионалов, которые не будут заниматься политическим критиканством, а все-таки решать конкретные вопросы, направленные на развитие нашей страны. Это, прежде всего, вопросы занятости и трудоустройства, повышения доходов граждан, а также привлечение в страну инвестицией".

Бюллетень в урну на этом же участке опустил и председатель верхней палаты парламента Михаил Мясникович. Здесь же проголосовали члены правительства и Администрации Президента. Отметим, в Старовиленском избирательном округе на одно депутатское кресло претендуют шесть кандидатов. Конкурс выше среднего по стране.

Чистота и прозрачность избирательного процесса в течение всего голосования находилась под пристальным контролем наблюдателей, в том числе международных. Их в стране работает больше тысячи. Например, для госсекретаря Союзного государства участок в столичной тридцатой школе стал четвертым. Григорий Рапота отметил, что никаких замечаний к работе комиссий нет, а вся кампания проходит в спокойном режиме.

В такой день голосуют и те, кто флаг Беларуси не единожды поднимал на вершину спортивного Олимпа. Главный тренер национальной команды по фристайлу Николай Козеко, воспитавший не одну плеяду олимпийских чемпионов, взвешенно и внимательно каждый раз подходит к выбору кандидатов в Палату представителей. Сегодняшние выборы не стали исключением.

Голосовали в этот день представители шоу-бизнеса.

Например, Анатолий Ярмоленко отправился на свой участок для голосования фактически с трапа самолета. Свой выбор артист традиционно сделал, несмотря на гастроли и плотный график. К слову, сегодня народный «сябар» не только отдал свой голос, но и эксклюзивно спел для избирательной комиссии.