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Явка избирателей по стране традиционна высокая
Белорусам небезразлично их будущее. Об этом говорит и то, что явка избирателей по стране традиционна высокая, и то, что люди знают своих кандидатов. А для того, чтобы проголосовать смог каждый белорус, избирательные участки были организованы даже в учреждениях, откуда людям не так просто и отлучиться. Например, в брестском роддоме сегодня свои голоса отдали почти 300 молодых мам. О том, как голосует страна - Юрий Шевчук.
Это самые юные помощники избирателей в стране. Некоторым малышам всего сутки. Их мамы уже сделали выбор в пользу семьи, а теперь выбирают, как сделать эту семью счастливой. В списке 267 женщин. Треть из них свой выбор сделала уже с самого утра, Те, кому пока рекомендован постельный режим, урны приносили прямо в палаты. И хоть молодые мамы озадачены своими хлопотами, явка на этом участке обычно составляет 100 процентов
Внимательное отношение сегодня и к избирателям преклонного возраста, одиноко проживающим в деревнях. Для них специально организовали голосование на дому. Старейший избиратель деревни Малое Залужье Минской области - 90-летняя Надежда Полегошко - с большим удовольствием ждала важных гостей.
В Могилевской области людям преклонного возраста и с ограниченными возможностями на избирательных участках помогали волонтеры.
Всего же в восточном регионе работает 739 участков. Например, на этом в архитектурно-строительном колледже место в парламенте оспаривают 8 кандидатов. В их числе педагоги, предприниматели и даже ученые. Так что определиться с выбором здесь избирателям было не так уже и просто.
С востока на запад страны. Активно сегодня люди голосовали и в Гродненском регионе. Белорусам не все равно, за кого отдавать свой голос. Ставка на профессионалов своего дела и людей, которым не безразлично будущее страны.
Эта школа в Витебске по посещаемости могла сравниться со знаменитым летним амфитеатром. В учебном заведении расположилось пять избирательных участков. В списках каждого не менее двух с половиной тысяч человек. Здесь голосуют жители густонаселенного микрорайона Билево. А это в основном молодые семьи. Поэтому, неудивительно, что большинство приходят с детьми.
Высокую явку избирателей в регионах, по мнению главы Администрации Президента обеспечила большая работа, которая была проведена накануне выборов: агитационные кампании были организованы во всех регионах. Кстати, сама Наталья Качанова отдала свой голос на участке 507 Старовиленского округа и поделилась с журналистами, какими видит будущих народных избранников. По мнению главы Администрации Президента, очень важно, чтобы депутаты постоянно встречались с людьми, проводили личные приемы и отвечали на волнующие граждан вопросы.
На участке 507 Старовиленского избирательного округа Минска свой выбор сделал и председатель Палаты представителей Национального собрания. Владимир Андрейченко пришел вместе с супругой.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"В парламенте я бы хотел видеть профессионалов, которые не будут заниматься политическим критиканством, а все-таки решать конкретные вопросы, направленные на развитие нашей страны. Это, прежде всего, вопросы занятости и трудоустройства, повышения доходов граждан, а также привлечение в страну инвестицией".
Бюллетень в урну на этом же участке опустил и председатель верхней палаты парламента Михаил Мясникович. Здесь же проголосовали члены правительства и Администрации Президента. Отметим, в Старовиленском избирательном округе на одно депутатское кресло претендуют шесть кандидатов. Конкурс выше среднего по стране.
Чистота и прозрачность избирательного процесса в течение всего голосования находилась под пристальным контролем наблюдателей, в том числе международных. Их в стране работает больше тысячи. Например, для госсекретаря Союзного государства участок в столичной тридцатой школе стал четвертым. Григорий Рапота отметил, что никаких замечаний к работе комиссий нет, а вся кампания проходит в спокойном режиме.
В такой день голосуют и те, кто флаг Беларуси не единожды поднимал на вершину спортивного Олимпа. Главный тренер национальной команды по фристайлу Николай Козеко, воспитавший не одну плеяду олимпийских чемпионов, взвешенно и внимательно каждый раз подходит к выбору кандидатов в Палату представителей. Сегодняшние выборы не стали исключением.
Голосовали в этот день представители шоу-бизнеса.
Например, Анатолий Ярмоленко отправился на свой участок для голосования фактически с трапа самолета. Свой выбор артист традиционно сделал, несмотря на гастроли и плотный график. К слову, сегодня народный «сябар» не только отдал свой голос, но и эксклюзивно спел для избирательной комиссии.
Так Беларусь голосовала сегодня до этой минуты. Картина на избирательных участках очень хорошо описывает всю палитру красок этого важного для страны дня. Людям не все равно, за кого они голосуют. Не просто поставить галочку напротив фамилии кандидата, а выбрать достойных представителей в парламент. А у тех, кто пока не успел сделать свой выбор, еще есть без малого два часа. Участки для голосования будут работать до 8 часов вечера.
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