Яйца, фаршированные авокадо

Возьмем:

2 вареных яйца,

половинку авокадо, 1 столовую ложку риккотты,

половину чайной ложки французской горчицы,

сок лимона,

базилик.

Начнем с авокадо. Если оно достаточно зрелое, то разминаем его вилкой до кашеобразного состояния. Если авокадо твердое, натираем на терке. Добавляем сок лимона и перемешиваем.

В авокадо много мононенасыщенных жиров. Поступая в организм регулярно, они повышают уровень полезного холестерина, снижают риск атеросклероза. Также авокадо богато витаминами В, их основная функция - обеспечение правильной работы нервной системы.

Вареные яйца разрезаем пополам, достаем желтки.К авокадо добавляем французскую горчицу, риккотту, желтки и мелко нарезанный базилик. Растираем в однородную массу. Солим и перчим по вкусу.Наполняем половинки яиц фаршем из авокадо. Также его можно намазывать на тосты.