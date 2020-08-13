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Яйца, фаршированные авокадо

Возьмем:

  • 2 вареных яйца,
  • половинку авокадо, 1 столовую ложку риккотты,
  • половину чайной ложки французской горчицы,
  • сок лимона,
  • базилик.

Начнем с авокадо. Если оно достаточно зрелое, то разминаем его вилкой до кашеобразного состояния. Если авокадо твердое, натираем на терке. Добавляем сок лимона и перемешиваем.

В авокадо много мононенасыщенных жиров. Поступая в организм регулярно, они повышают уровень полезного холестерина, снижают риск атеросклероза. Также авокадо богато витаминами В, их основная функция - обеспечение правильной работы нервной системы.

Вареные яйца разрезаем пополам, достаем желтки.К авокадо добавляем французскую горчицу, риккотту, желтки и мелко нарезанный базилик. Растираем в однородную массу. Солим и перчим по вкусу.Наполняем половинки яиц фаршем из авокадо. Также его можно намазывать на тосты.

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

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