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Яйца, фаршированные авокадо
Возьмем:
- 2 вареных яйца,
- половинку авокадо, 1 столовую ложку риккотты,
- половину чайной ложки французской горчицы,
- сок лимона,
- базилик.
Начнем с авокадо. Если оно достаточно зрелое, то разминаем его вилкой до кашеобразного состояния. Если авокадо твердое, натираем на терке. Добавляем сок лимона и перемешиваем.
В авокадо много мононенасыщенных жиров. Поступая в организм регулярно, они повышают уровень полезного холестерина, снижают риск атеросклероза. Также авокадо богато витаминами В, их основная функция - обеспечение правильной работы нервной системы.
Вареные яйца разрезаем пополам, достаем желтки.К авокадо добавляем французскую горчицу, риккотту, желтки и мелко нарезанный базилик. Растираем в однородную массу. Солим и перчим по вкусу.Наполняем половинки яиц фаршем из авокадо. Также его можно намазывать на тосты.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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