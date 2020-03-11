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Яйца с семгой в булочках. Рецепт необычного витаминного завтрака для восстановления организма

Нам понадобится:

  • 2 яйца,
  • 2 белые круглые булочки с кунжутом,
  • 4 столовые ложки сливочного масла,
  • свежий укроп,
  • 100 слабосоленой семги,
  • зеленый лук,
  • полстакана сливок жирностью 20 %.

Включаем духовку на 200

С. У булочек срезаем верхнюю часть-крышечку и вынимаем мякиш так, чтобы получились корзинки с тонкими стенками. Предварительно размягченным сливочным маслом слегка смазываем внутренние стенки корзинок. Мелко рубим зеленый лук.

Зеленый лук - настоящий кладезь витаминов. Он является источником витамина С, в 100 г продукта в среднем 51 % от суточной нормы этого витамина для человека.

Семгу нарезаем небольшими кусочками. Готовим начинку, перемешав сливки, измельченный шнитт-лук и нарезанную семгу. Корзинки из булочек помещаем на противень и наполовину заполняем начинкой из семги. Сверху аккуратно, чтобы не повредить желток, вливаем по яйцу.

Яичный белок очень полезен для восстановления мышечной и хрящевой ткани, особенно тем, кто активно занимается спортом.

Верхнюю часть булок смазываемоставшимся сливочным маслом и укладываем на противень рядом с корзинками. Запекаем в духовке 10-15 минут. Укроп измельчаем руками и посыпаем готовые корзинки. Перед подачей аккуратно прикрываем их крышечками. Подаем порционно.

Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!

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