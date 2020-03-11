Яйца с семгой в булочках. Рецепт необычного витаминного завтрака для восстановления организма

Нам понадобится:



2 яйца,

2 белые круглые булочки с кунжутом,

4 столовые ложки сливочного масла,

свежий укроп,

100 слабосоленой семги,

зеленый лук,

полстакана сливок жирностью 20 %.

Включаем духовку на 200

С. У булочек срезаем верхнюю часть-крышечку и вынимаем мякиш так, чтобы получились корзинки с тонкими стенками. Предварительно размягченным сливочным маслом слегка смазываем внутренние стенки корзинок. Мелко рубим зеленый лук.

Зеленый лук - настоящий кладезь витаминов. Он является источником витамина С, в 100 г продукта в среднем 51 % от суточной нормы этого витамина для человека.

Семгу нарезаем небольшими кусочками. Готовим начинку, перемешав сливки, измельченный шнитт-лук и нарезанную семгу. Корзинки из булочек помещаем на противень и наполовину заполняем начинкой из семги. Сверху аккуратно, чтобы не повредить желток, вливаем по яйцу.

Яичный белок очень полезен для восстановления мышечной и хрящевой ткани, особенно тем, кто активно занимается спортом.

Верхнюю часть булок смазываемоставшимся сливочным маслом и укладываем на противень рядом с корзинками. Запекаем в духовке 10-15 минут. Укроп измельчаем руками и посыпаем готовые корзинки. Перед подачей аккуратно прикрываем их крышечками. Подаем порционно.