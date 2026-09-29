Язык без лица: как белорусские спортсмены покоряют скоростную радиотелеграфию

Команда Беларуси - одна из самых авторитетных на планете в скоростной радиотелеграфии. Самая яркая звезда сборной - Кристина Самусевич.

Азбука Морзе - это язык, у которого нет лица. Нельзя увидеть, кто говорит, не видно эмоций, только точки и тире. Главное оружие - не сила, а скорость мозга: успеть записать букву раньше, чем придет понимание, что это вообще была буква. Своего рода это супернавык, в котором Беларуси нет равных во всем мире.

Кристина Самусевич, абсолютная чемпионка мира по скоростной радиотелеграфии:

"Все началось в 7 лет. К нам пришли в школу, все показали, мне понравилось. Поехала на первые соревнования, и это меня заинтересовало".

"В 2025 году были соревнования в Черногории, и меня поставили в категорию женщины, смотря на мои хорошие результаты. Я хорошо выступила, получила первое место, стала абсолютно чемпионкой мира и установила мировой рекорд", - поделилась Кристина Самусевич.

Директор СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ Ирина Ковалевская рассказала, что приезжая на соревнования мирового уровня, она видит в глазах соперников уважение. "Я с уверенностью могу сказать, что такой результат, как у белорусских спортсменов, крайне редко повторяется", - отметила она.

Главные конкуренты на международной арене - это команды Российской Федерации, Румынии и Болгарии.