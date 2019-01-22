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Языковые курсы организуют в библиотеке имени Пушкина

Глубже изучить культуру Китая, Франции или Испании можно в Минске в лингвистических клубах. Через изучение иностранных языков стираются границы между странами. Языковые курсы организуют в библиотеке имени Пушкина. Преподаватели из разных стран Европы, Латинской Америки и Китая акцент делают на устной практике. В клуб испанского языка модераторы на этот раз пригласили представителей различных профессий - носителей языка.

Углубиться в испанскую, китайскую, французскую или итальянскую культуру может каждый. Вход в языковой клуб бесплатный.

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