Йога, пилатес, танцы - "Спорт для всех" собрал участников на трех площадках Минска

Несмотря на переменчивую осеннюю погоду, участники проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех" не откладывают свои тренировки. В трех столичных парках - Яблоневом сквере, парке имени М. Павлова и сквере у гостиницы "Беларусь" - сегодня с самого утра активно занимаются йогой, пилатесом, сайклингом, танцами, кроссфитом и другими активностями.

Второй сезон проекта еще раз доказал, что в нашей стране спорт любят, а возможность бесплатно посещать тренировки на открытом воздухе, да еще и под руководством опытных наставников, пользуется огромным спросом.

"Здесь такой драйв, здесь так клево. Да еще за баллы дают призы, тоже стимул. У меня сейчас мечта - плед и подушка. Как в детстве фантики, так сейчас я баллы собираю. Отличный проект. Большое спасибо организаторам, - радуется женщина. - Я очень жалею, что только в этом году про него узнала".

"Что нам дождик проливной, когда "Спорт для всех" со мной", - сказала участница.

"Я люблю танцевать. Я ходила сначала на йогу, а потом сюда пришла. И сейчас на микс останусь", - поделилась планами другая участница.

Тренировки продлятся до 27 сентября.

6 сентября вечером в рамках "Движ феста" на стадионе "Динамо" определится обладатель главного приза - автомобиля. С девяти утра и до пяти вечера участники фестиваля смогут попробовать свои силы в различных активностях - от джампинга до кунг-фу.