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Йохан Бекман: Финские политики призвали мерзнуть своих жителей в поддержку Украине
Финское руководство призывает граждан мерзнуть зимой в поддержку Украине. Политики уверены, что жители должны терпеть холод в своих жилищах для того, чтобы уменьшить зависимость государства от российских энергоресурсов. Таким мнением поделился финский политолог Йохан Бекман. По его словам, население пребывает в шаге от отчаяния, поскольку в стране может начаться нехватка дров, уже сейчас нередки случаи кражи.
Наши власти говорят такие вещи, что надо сейчас сидеть зимой в холоде для того, чтобы поддерживать Украину. Говорят, что надо сделать поменьше температуру в комнате (обычная идеальная температура в комнате для человека приблизительно 22 градуса, они предлагают 15-17). Сейчас, конечно, все люди с ужасом откроют счет-письма за электроэнергию… Есть кошмарные истории, когда люди говорят, что у них электроэнергия стоит сейчас может быть в 10 раз больше, чем было раньше… У нас даже было очень дорого и до сих пор. Когда цена на электроэнергию, если человек живет в собственном доме (таунхаус), может достигать стоит 300-400 евро в месяц. Это уже было достаточно дорого, а сейчас нам говорят, что в 10 раз больше, или в 5 раз больше. Конечно, люди к этому готовятся. Кстати, есть новое явление - это воровство дров. Воруют дрова у людей, потому что дрова сейчас - это очень важно для отопления.Фото: БелТА
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