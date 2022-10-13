Йохан Бекман: Финские политики призвали мерзнуть своих жителей в поддержку Украине

Наши власти говорят такие вещи, что надо сейчас сидеть зимой в холоде для того, чтобы поддерживать Украину. Говорят, что надо сделать поменьше температуру в комнате (обычная идеальная температура в комнате для человека приблизительно 22 градуса, они предлагают 15-17). Сейчас, конечно, все люди с ужасом откроют счет-письма за электроэнергию… Есть кошмарные истории, когда люди говорят, что у них электроэнергия стоит сейчас может быть в 10 раз больше, чем было раньше… У нас даже было очень дорого и до сих пор. Когда цена на электроэнергию, если человек живет в собственном доме (таунхаус), может достигать стоит 300-400 евро в месяц. Это уже было достаточно дорого, а сейчас нам говорят, что в 10 раз больше, или в 5 раз больше. Конечно, люди к этому готовятся. Кстати, есть новое явление - это воровство дров. Воруют дрова у людей, потому что дрова сейчас - это очень важно для отопления. Фото: БелТА

Йохан Бекман, финский политолог, доктор общественно-политических наук

