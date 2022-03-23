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Йохан Бекман: Из-за санкций экономика Финляндии переживает непростые времена

Западные санкции бьют рикошетом по их же экономикам - страдают обычные люди и бизнес. Негативные последствия уже ощутили на себе и жители Финляндии. Для 2/3 финских компаний восточное направление является основным. По словам политолога Йохана Бекмана, сейчас бизнесменов буквально заставляют прекратить работу на российском рынке.

Санкционный режим, санкционная политика - это же для нас не новая вещь, потому что мы уже пережили это в 2014 году, когда ввели санкции против России, Россия против Финляндии. Контрсанкции ввели против ЕС, в результате которых многие финские фермеры потеряли работу. Это, конечно, катастрофа для сельского хозяйства Финляндии."В 2014 году теряли рынки, которые тщательно строили десятки лет, - сетует политолог. - Ситуация сейчас еще хуже. Уже сейчас растут цены на бензин и дизель. Возможно банкротство разного бизнеса Финляндии, который зависит от цены на дизель".
Йохан Бекман, политолог, международный правозащитник (Финляндия)

"Каждый финн страдает уже из-за роста цен на бензин, - считаетправозащитник. - И также у нас проблема с ценой электричества в Финляндии. Кстати, цены были достаточно высокие и до этого, стало понятно, что финский бизнес попал в очень сложную ситуацию. Те, которые сейчас в России активно работают. Сейчас есть пряма угроза - очень сильно давят наши проамериканские инстанции, которых, к сожалению, и в Финляндии достаточно много. Они очень сильно давят финских бизнесменов в России, что они должны закрыть свой бизнес и уехать".

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