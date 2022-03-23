Йохан Бекман: Из-за санкций экономика Финляндии переживает непростые времена

Санкционный режим, санкционная политика - это же для нас не новая вещь, потому что мы уже пережили это в 2014 году, когда ввели санкции против России, Россия против Финляндии. Контрсанкции ввели против ЕС, в результате которых многие финские фермеры потеряли работу. Это, конечно, катастрофа для сельского хозяйства Финляндии. "В 2014 году теряли рынки, которые тщательно строили десятки лет, - сетует политолог. - Ситуация сейчас еще хуже. Уже сейчас растут цены на бензин и дизель. Возможно банкротство разного бизнеса Финляндии, который зависит от цены на дизель".

Йохан Бекман, политолог, международный правозащитник (Финляндия)