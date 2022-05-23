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Йохан Бекман: Турция может ослабить НАТО из-за позиции по Финляндии и Швеции

Позиция Турции по расширению НАТО, а именно отказ Анкары одобрить вступление Финляндии и Швеции в Альянс, может иметь далеко идущие последствия.

Такое мнение высказал финский политолог, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман. По мнению эксперта, подобные разногласия говорят об отсутствии единства внутри Альянса, а это в скором времени может привести к его распаду.

Турция протестует против членства Финляндии и Швеции в НАТО. И последние комментарии показывают, что протест Турции весьма решительный. Эксперты уже говорят о том, что такие виды протестов ослабляют коалицию НАТО. Позиция президента Турции категорически против принятия Финляндии, Швеции уже отрицательно влияет на военный блок НАТО, и это может даже быть причиной распада военного блока НАТО. Кстати, один из возможных сценариев распада военного блока НАТО - именно позиция Турции и проблема Турции с другими странами НАТО. Сейчас турки, видимо, решили очень как-то рачительно повлиять на ситуацию. Это выглядит не очень хорошо с точки зрения НАТО

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