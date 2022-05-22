Йохан Бекман: Запад всеми силами хочет поддерживать Украину, чтобы давить на Россию
Запад всеми силами хочет поддерживать Украину, чтобы давить на Россию. Такое мнение высказал финский политолог, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" на телеканале "Беларусь 1".
Финский политолог высказал мнение, что решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО никаким образом не связано с безопасностью этих стран, а только с агрессивными намерениями США против России. Он считает, что Запад ведет гибридную войну против России.
"Сейчас главный инструмент в этой войне - это Украина, - отмечает эксперт. - Запад всеми силами хочет поддерживать ее, в том числе и оружием, чтобы давить на Россию". Говоря о мотивации стран, он отметил, что США хотят пригласить Финляндию и Швецию в НАТО: "В американской прессе уже пишут, что они будут там, чтобы наказать Путина".
Полностью эксклюзивное интервью известного финского политолога, доктора общественно-политических наук Йохана Бекмана смотрите здесь.