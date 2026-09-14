Видеохостинг YouTube удалил канал Radio Kultura BY, на котором годами говорили не о партиях и санкциях, а о театре, музыке, книгах и белорусской сцене. Тысячи подписчиков следили за культурными проектами - и этого, видимо, оказалось достаточно.

Под блокировку попал и канал "Радыё Сталіца" - роковый голос страны, который говорил о рок-культуре без политики. Только о музыке, которую ценят миллионы людей во всем мире.

После "Культуры", "Сталіцы" и "СТВ" под снос пошел Первый канал Белорусского радио. На канале была 461 тыс. подписчиков, более 400 млн просмотров.

При этом на YouTube спокойно живут ролики с переписыванием истории и уроками, как ненавидеть свою страну. Схема отработана. Сначала обрывают прямой эфир, потом удаляют канал. При этом разводят руками: ничего личного, алгоритмы.

Фото РИА Новости