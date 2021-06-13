YouTube заблокировал видео о дискриминации вакцины "Спутник V"

Видеохостинг YouTube вновь заблокировал неугодный для Европейского союза контент. На этот раз под санкции попало видео на канале председателя комитета Госдумы по международным деламЛеонида Слуцкого. В видео поднималась проблема создания за рубежом барьеров для российской вакцины от коронавируса "Спутник V".



По словам самого парламентария, выпуск о вакцинном занавесе, который пытаются построитьЕвропа и США, вызвал большой отклик узрителей. Но в то же время видео попало под блокировку YouTube, причем без какого-либо конкретного объяснения, что именно послужило причиной ограничений. Вот такие двойные рамки выставляет ресурс, который мнит себя объективным.



