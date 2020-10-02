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Ю. Атаманюк: Не дай бог белорусам узнать, что такое жертвы

С волнением за событиями в нашей стране наблюдают наши соседи. Не дай бог, белорусы узнают, что такое жертвы, беженцы и трудовые мигранты. Белорусскому народу необходимо задуматься и сохранить то, что есть. Такое мнение выразил генерал-майор налоговой полиции Украины, экономист Юрий Атаманюк (подробнее в видео).

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