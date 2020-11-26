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Ю. Атаманюк: В Украине худшая ситуация в бюджете за последние 10 лет

На фоне коронавируса власти уже оставляют людей без денег. При этом брать извне уже неоткуда - таким мнением поделился экономический эксперт Юрий Атаманюк.

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