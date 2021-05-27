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Ю. Атаманюк: За Протасевичем и его группировкой стоят те, кто сегодня блокирует воздушное пространство Беларуси
Политолог и экономист Юрий Атаманюк отметил, что Протасевич вместе с подельниками просто не могли в одиночку организовать преступную группировку. По его мнению, за этим стоят те, кто сегодня блокирует воздушное пространство Беларуси.
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