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Ю. Атаманюк: За Протасевичем и его группировкой стоят те, кто сегодня блокирует воздушное пространство Беларуси

Политолог и экономист Юрий Атаманюк отметил, что Протасевич вместе с подельниками просто не могли в одиночку организовать преступную группировку. По его мнению, за этим стоят те, кто сегодня блокирует воздушное пространство Беларуси.

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